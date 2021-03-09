現年44歲的前巴西球星「大哨」朗拿度，以往曾經是風流成性，曾與3名女子誕下過4名子女，為免自己繼續「播種」，朗拿度早於11年前、即2010年宣佈做了結紮手術。

不過，近年朗拿度似乎已經收心養性，與巴西模特兒依蓮娜已拍拖6年，30歲的依蓮娜近日更在IG上宣佈自己懷孕了：「無法用言語來形容這一刻的感受，我的人生將要進入新的階段，隨之而來是一個巨大的責任。在過去的30年來，我總是在想這一天會否到來，現在我內心是充滿無限的喜悅。」

各位讀者不用擔心，以往風流成性的朗拿度是否被「戴綠帽」，事關結紮後的朗拿度曾受訪指出，結紮前早已把自己精子冷凍儲存，他未來仍可以組織一支足球隊，故11年前已經結紮的朗拿度，將會迎來自己生命中第5名子女。

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