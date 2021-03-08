夏維斯周一踢出加盟車路士以來代表作，造成對方球員擺烏龍及博得12碼，協助主場的車路士以2:0輕取愛華頓，在英超九輪不敗，接替林柏特出任車仔領隊的杜曹上任以來，各項賽事不敗走勢更改寫至11場。

車路士今戰正選陣容與上周四以1:0擊敗利物浦之役比較作出了五個調動，今場輪換任正選的包括去年夏天來投的21歲德國球星夏維斯。雖然夏維斯自10月以來便未曾在英超士哥，但他在31分鐘接應馬高斯阿朗素在禁區左路中後第一時間起腳，皮球省到賓葛菲特的腳後入網，形勢佔優的車路士憑這記烏龍球領先1:0。

車仔在打開紀錄之前，已經有佐真奴費路兩度在禁區外窩利遠射但未能得手，阿朗素41分鐘殺入禁區的射門又被愛華頓門將比克福特撲出，完半場車仔續以1:0領先。換邊後，阿朗素51分鐘在右路主射罰球又被比克福特化解，夏維斯2分鐘後接應赫臣奧杜爾傳球後於門前轉身射入，但他手球在先經，經VAR確認入球無效。

60分鐘，赫臣奧杜爾的射又被比克福特單手托出底線，不過，車仔在65分鐘終於將領先比數擴大。夏維斯單刀殺入禁區被比克福特撲跌，車路士獲得12碼，佐真奴費路操刀射入，今季12碼6射6中，助車仔領前2:0。

車路士其後繼續向愛華頓施壓，但比克福特屢救險球，最終車仔以2:0擊敗愛華頓，杜曹上任以來在聯賽6勝3和保持不敗。目前車仔以28戰得50分續居聯賽榜第四位，落後第三的李斯特城3分。

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