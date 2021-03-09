日本共同社周二引述政府官員消息指，日本政府因應疫情關係，已決定今夏開幕的東京奧運不會開放海外觀眾入場。據早前的數據顯示，奧運若在完全沒有觀眾入場的情況下進行，日本經濟將要承受高達230億美元（約1,785億港元）的損失。可幸的是，東奧仍能有日本國民入場觀戰，日政府就要靠當地民眾來復興經濟。

東京奧運去年三月宣佈因疫情延期一年舉行，當時有日本經濟學家估算，東奧延期一年將對日本經濟構成高達64.4億美元（約500億港元）的損失。禍不單行，距離奧運開幕不足半年時間，全球至今仍然被疫情的陰霾籠罩着。惟日本政府沒有退路，東奧亦沒有Plan B，只能如期舉行。據指東京奧委會的做法是考慮把閉門作賽列為選項之一，但據日本關西大學理論經濟學教授宮本勝浩的數據預計，東奧若在沒有觀眾入場的情況下舉行，日本在損失門票收入、酒店和旅遊業及各種相關消費下，將蒸發230億美元。

另有詳細研究指出，東奧若在空場作賽下損失的230億美元當中，因觀眾消費支出減少了9成，造成35億美元損失，另因為東奧周邊商品銷售收入減半，再造成約26億美元的損失。日本政府現傾向拒絕所有海外觀眾入場觀戰，預料當地又需再承受另一筆巨額損失。但以另一個樂觀的角度來說，東奧仍能靠日本國民入場觀賽，推動相關東奧的消費，稍為替日本經濟止止血。

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