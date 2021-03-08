今年的NBA明星賽於當地時間周日完滿舉行，不過就在開波前卻爆出76人雙子賓西蒙斯（Ben Simmons）以及艾比迪（Joel Embiid）為武漢肺炎確診者的密切接觸者，需要隨即接受隔離並缺席比賽，令人擔憂會否在明星賽比賽地方出現群組感染。但周一聯盟就公佈，指參與明星賽的球員、教練、球證，以及工作人員的檢測結果中，未有出現確診個案。

在明星賽開賽不夠12小時前，爆出76人雙子賓西蒙斯以及艾比迪於私人髮型師，及後被證實確診，兩者在前往阿特蘭大前曾與他見面，所以隨即被列為密切接觸者需接受隔離並因此缺席明星賽。而聯盟周一就發表聲明，指一眾球員、教練、球證，以及工作人員抵達阿特蘭大後先後接受過三次檢測，包括開波之前亦有再檢測，結果一概呈陰性，未有確診個案，不過76人雙子能否趕及在周四下半季第一戰對公牛中復出仍是未知之數。

而事件再次引發有球員質疑為何在疫情期間仍要舉行明星賽，不過聯盟主席阿當施華（Adam Silver）就指明星賽的防疫安排非常嚴謹，所有人都會非常安全。

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