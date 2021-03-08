周日英超焦點大戰曼徹斯特打吡，賽前近3仗未入1球的曼聯爆冷以2:0擊敗各項賽事已21連勝的曼城，終止對方連勝走勢之餘，更將雙方分差收窄至11分，誓要阻止死敵輕鬆封王。今仗贏出後，紅魔主帥蘇斯克查更成為頂級聯賽中首位面對藍月主帥哥迪奧拿贏多輸少的領隊，取代熱刺的摩連奴及利物浦的高普，成為新一代「哥帥剋星」。

文：亨少

今仗曼城正選陣容未有太大驚喜，以常規主力迎戰；相反紅魔因卡雲尼受傷，近期備受球迷批評的安東尼馬迪爾重返正選，另外因迪基亞請假，正選門將由甸恩軒達臣頂上，結果兩位同樣立下奇功。開賽32秒馬迪爾禁區內博得加比爾捷西斯犯規獲判12碼，般奴費南迪斯（B費）操刀命中先開紀錄。

B費梳爾各建一功

此後曼城狂攻，但多達23次射門始終未能破蛋，甸恩軒達臣全場作出多達六次撲救力保不失。易邊後早段更由這位英格蘭門將開出球門球創造反擊機會，勞基梳爾助攻妙射得手，終以2:0勇挫藍月，紅魔壓過李斯特城重上次席。今次曼聯終止曼城英格蘭頂級聯賽球隊最長連勝紀錄，令球迷回想起04/05球季正是曼聯主場擊敗阿仙奴，將兵工廠的聯賽不敗場數定格於49場（見附表1），再一次壞死敵好事。

蘇B變身「哥帥剋星」

據統計網站opta的數據指出，過去曼城主帥哥迪奧拿於西甲、德甲，以及英超與67位教練交手多於3次，蘇B為第一位面對哥帥贏多輸少的領隊（見附表2），同時他亦是紅魔首位帶隊前三場作客曼城同樣贏波的領隊，甚有剋星味道。

賽後蘇B非常滿意全隊發揮，更點名大讚馬迪爾、梳爾及甸恩軒達臣，但提到爭冠，這位挪威籍主帥就睇淡球隊追上曼城的可能，「我們只是贏了一場，曼城仍遙遙領先，我們除了確保贏出餘下比賽以及比去年更好，其他事都不會去想。」足智彩的英超冠軍仍然不接受投注，似乎已說明一切。

翻看雙曼餘下賽程， 藍月需要應付李城及車路士；至於紅魔則仍有熱刺及利物浦等強敵。值得一提，曼城未來仍要應付歐聯、英足盃，以及4月尾對熱刺的英聯盃決賽，四條戰線之下能否維持如此出色狀態仍是問號。賽後英國《衞報》留下極具玩味的一句，「一切當然還未結束，這也可能是曼城主場連敗六場的開端。不過，曼城今季就只餘下四場主場聯賽。」