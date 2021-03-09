目前在德甲排在聯賽榜第四位的法蘭克福，周一宣佈與本年一月踏入37歲的前日本國腳長谷部誠的合約，再延長多12個月至2022年夏天才結束。

法蘭克福以多才多藝來形容這名防守球員，自2014年加盟該會後，長谷部誠已為該隊上陣了228場，是目前該隊陣中上陣次數最多的球員，才是亞洲球員在德甲上陣的紀錄保持次，雖然37歲的他已是德甲年紀第二大的球員，但今季已參加了球隊20場聯賽，只有3名球員比他上陣的1,695分鐘還要多。

法蘭克福董事會成員波碧表示：「長谷部誠是職業球員的典範，他非常努力保持身型，並將職業足球放在所有東西之前，事實是以他的年齡，他仍是球隊的一名關鍵及不可或缺球員，這都要歸功於他高度專業的態度，他是我們場上場下完美的領袖，這是為甚麼所有人都相信，他下季會繼續為法蘭克福帶來貢獻的原因。」

至於長谷部誠則表示：「非常感謝球會，一年前我以為我會在今夏退役，但今季我仍處於良好狀態，這是我改變主意的原因，很高興能再為法蘭克福效力多一年。」對於年紀漸大後，由防中改變成中堅，長谷部誠坦言：「這也讓我感到驚訝，我甚至不打算回到中場去呢！」長谷部誠又稱參加歐聯是夢想，但現時還有10場聯賽要踢，需要專注於每一場比賽。

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