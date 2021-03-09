東京奧運即將在今夏開幕，美國男子籃球隊去年初公佈過國家隊44人名單，惟大部份球星未確定是否會出戰。快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）周日在明星賽就表示，自己計劃出戰東京奧運，再次追隨舊帥暨美國隊教練普波域治（Gregg Popovich），並為自己爭逐一面奧運金牌。他又形容今年明星賽完全無氣氛，可謂「悶到死」。

尼納特周日向傳媒透露自己有出戰東京奧運的打算，這能讓他再次跟隨普帥出征。這位快艇球星是普波域治一手教出來的弟子，他生涯首七個球季都在聖安東尼奧打球，2014年還１為母會贏過NBA總冠軍，個人當選總決賽MVP。不過他轉投速龍和快艇後，已再沒機會跟隨普帥。尼納特說：「我的計劃是出戰（東京奧運）。若那時我感覺自己準備好，我就會參加奧運。」不過，今夏的賽程對尼納特來說可能有點緊湊，其效力的快艇今季大有機會殺入西岸決賽，甚至總決賽，若他們需在總決賽打足七場的話，NBA就要到7月22日才會完季，而東奧就會在7月23日開幕，美國隊首場賽事是25日對陣法國隊。

另外，今年的明星賽剛於周日完滿結束，但尼納特認為今年氣氛絕對比不上去年在芝加哥般，畢竟當時還未爆發疫情，但今年賽事可謂完全沒氣氛，他說：「沒有活力，一點都不興奮，在球場外的地方基本上是死氣沉沉，阿特蘭大是個可讓大家玩得很瘋狂的城市，但也是頗死氣了。」

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