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歐聯攻略：多蒙特開「大」有保證

44分鐘前
■夏蘭特（右）入球如麻，上場對拜仁慕尼黑時成功起孖。
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作者 : 亨少

周二歐聯16強次回合，德甲的多蒙特回到主場迎戰西甲的西維爾。首回合「蜜蜂兵團」以3:2反勝對手，手執三個作客入球出線形勢大好。不過西維爾背水一戰之下勢強攻，加上兩軍防線水準同樣一般，或如首回合般再上演大手交易，可敲「入球大細」[3.5球]的「大」。（球賽編號：星期二19；now644及有線661台明日4:00am直播）

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兩軍上周六同於聯賽輸波而回，多蒙特作客拜仁慕尼黑，雖由艾寧夏蘭特先入兩球領先，但其後連失四球吞敗。至於西維爾上周中在國王盃與巴塞隆拿激戰120分鐘，回到聯賽竟爆冷1:2不敵艾爾切，各項賽事近5場輸足4場。

雖然西維爾近況一般，但今仗若未能以淨勝2:0以上的比數贏出就出局下，球隊定必去盡進攻。上輪教練盧比迪古於中後場作不少輪換，今仗料費蘭度法蘭斯高等主力將回歸正選，但中堅祖利斯古迪續因傷缺陣勢必影響球隊防守。

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雖然夏蘭特在上周六大戰只踢60分鐘就退下火線，但料無大礙可續擔正，不過另一主將查頓辛祖繼續倦勤，位置料由杜根夏薩特取代。雖然早前多蒙特連續三場未有失球，但從對拜仁一戰可見防線絕不穩陣，鬥強隊難保清白之身，大手交易可期。

文：亨少

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