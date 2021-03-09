東、傑大戰再度上演，東方龍獅與傑志周三晚8時在旺角大球場上演的港超聯賽事作季內第二度交手。兩支爭標熱門目前排在聯賽首兩位，屬關鍵的「6分波」。

東方與傑志今季已曾在周中夜戰碰頭，兩周前的菁英盃4強，東方憑倒戈的辛祖射入罰球，以1:0淘汰傑志晉身決賽。周三晚在聯賽再度交手，東方若再下一城就可拉開榜首優勢，門將葉鴻輝表示：「經歷季初不同比賽予多位球員上陣，球隊狀態正上升。傑志是很有實力的球隊，比賽是逐場計算的，在一場大戰，防守和進攻都要做好細節，因為面對強隊，一個失誤就會被對手把握到，要非常集中。」東方在復賽後首場聯賽意外與愉園賽和，上仗即大勝南區重回勝軌，現以兩分之差領先傑志排在榜首。

傑志與東方同樣曾在愉園身上失分，加上與另一爭標熱門理文亦賽和，故暫時比東方多失兩分。傑志最近有巴爾拿和丹恩奴域先後加盟，鄭展龍賽前表示：「巴爾拿來投後與基爾頓改變了球隊中場，加上丹恩奴域的經驗配合我們的活力，期望對東方可展現我們的真正實力。」傑志今仗有唐建文停賽，陳晉一及羅拔圖均有傷。

兩隊在菁英盃4強交手時，雙方球迷在觀眾席有過激烈「交流」，今仗主隊東方特意安排兩隊球迷分開，傑志球迷區由慣常近界限街的第27至29段改到近花墟道的第9至11段。然而，傑志球迷賽前聲言會堅守在第28段，在不能於該段展示橫額和用鼓的情況下，繼續於傑迷慣常使用的「界限街看台」為傑志打氣。

港超聯周三秩序

時間：8:00pm

對賽：東方龍獅[1]vs傑志[2]

場地：旺角大球場

票價：$80、$30（長者及學生）

註：[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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