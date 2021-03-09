車路士周一以2:0戰勝愛華頓，前巴黎聖日耳門（PSG）主帥杜曹出任領隊以來各項賽事11場不敗，在英超則9輪不敗，當中戰績為6勝3和。據統計，只有2018/19球季的沙利（12場）以及法蘭奇勒（11場）在展開英超領隊生涯時的連勝走勢比杜曹更長。

另外，杜曹亦成為了第一位執教英超首5場主場比賽保持不失球的領隊，創出英超新紀錄，至於自杜曹於1月27日首度領車仔比賽以來，艾度亞文迪在各項賽事有7場保持不失球，11場比賽（8勝3和）中只失了2球，是同期歐洲五大聯賽中不失球場數最多的門將，表現值得信賴。

杜曹賽後表示︰「我們值得取勝。今場上半場十分難踢，但我們完全取得控制權，下半場我們提升了水平並且有很多具威脅的攻勢。我認為我們上半場有好表現，而下半場表現是很出色。」對於球隊再度零封手，杜曹指防守是關乎團隊合作和互相幫助「我們做到而保持不失球是我們應得的。當我們零封對手，我當然為門將和後衞們而高興，但同時亦為全隊而高興，因為所有人都付出了努力。」

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