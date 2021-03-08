上星期重心日職川崎前鋒（圖），作客都贏到開巷，狂勝仙台維加泰5:1，三笘薰、李安度達美奧，講前鋒有幾勁，簡單直接講呢兩條友已經夠晒照；三笘薰， 川崎自家製青訓產品， 23歲仔，左右腳都擅於盤扭射門，2019年到𠵱家入咗成20球，由U12慢慢育成到今日，睇個勢未來1、2季都會出國搵食。

真係要讚日本球隊對年輕球員嘅培訓，又俾足佢哋有上位機會，其實佢上季聯賽已經踢到識飛，不過關鍵決定爭啲火喉，今季漸見成熟，將來國家隊必然見到佢嘅身影，難得上仗休息打後備，最後10幾分鐘先落場，今場有排爆。李安度達美奧，正前鋒，真貨巴西國腳，名氣雖然唔講得好大，但真係場場比賽都有入波，所以級數比其他外援高一班，佢主要作用係禁區外停波，回傳俾其他隊友，然後再搵機會射門，有呢兩條友壓陣，邊隊夠佢哋踢？星期三前鋒返主場對住德島漩渦，「主勝」、入球「大」、半場「大」、角球「大」統統要晒。

另一場日職大阪飛腳主場對大分三神，飛腳今季一開閘就脫腳，連埋日超盃已經連輸兩場，比起上季叫做執過吓陣容，但實力都係麻麻，再加埋隊中有人中武肺，上仗對名古屋鯨魚已經取消，球員基本日常練習、生活有一定影響。

大分喺日職開季未輸過，第一埸差啲爆冷輸畀德島漩渦，好彩頂得住逼和1:1，上場對FC橫濱感覺攞番節奏，今場對住多事之秋嘅飛腳，受讓平/半已經好筍，有信心作客小勝，客W加埋「細」啦！

文：黃耀富

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