去年12月歐聯分組賽H組賽事巴黎聖日耳門（PSG）主場鬥巴沙克舒希，當場比賽的羅馬尼亞的第四球證哥迪斯古疑似用侮辱言詞形容巴軍的黑人助教韋保，當時更令巴軍全隊憤而離場罷賽。周一歐洲足協（UEFA）完成事件的調查報告，指第四球證及旁證違反行為操守，主角第四球證哥迪斯古將被罰停賽至今季季尾，並將需與旁證一同參與再教育班。

當日事情的始末由比賽13分鐘一次犯規說起，當時PSG後衞派斯奴甘佩比於前場侵犯巴軍球員，球證雖然吹罰但未有出示黃牌令巴軍上下感不滿，場邊一眾職球員在場外抗議。當時第四球證的哥迪斯古就向球證表示巴軍助教韋保投訴過激，但卻疑似用上帶有侮辱黑人的「n***o」形容韋保，令韋保深感冒犯，更追問對方為何用此名稱形容自己，球證上前用紅牌逐韋保離場，更為事件火上加油。最終在場上爭拗近10分鐘後，巴軍上下決定拉隊離場抗議，比賽需於之後一再戰。

明言徹查事件的UEFA周一公佈調查結果，指第四球證哥迪斯古及旁證蘇利違反UEFA的紀律條款，行為操守不當令比賽聲譽受損，同時亦違反裁判人員的操守，決定罰哥迪斯古停止執法比賽至季尾，而兩人需在今年6月30日前參與球證再教育班。

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