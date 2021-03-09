上月未能登陸葡超的日本中場本田圭佑，其去向再有新進展，據阿塞拜疆傳媒透露，本田將會加盟當地球會尼菲治巴庫，球隊教練亦承認雙方的談判已經接近完成。

尼菲治巴庫教練阿巴索夫周一被傳媒問及本田圭佑加盟球隊的消息時大方承認確有其事：「每一位教練都希望擁有出色的球員效力，本田是一位能夠幫助我們的球員，他能夠擔任中前場多個位置。我們的談判已經接近完成，他將會為我們效力至季尾，並且有可能在今夏續約。」據報本田圭佑最快會在本周內抵達巴庫。

尼菲治巴庫是阿塞拜疆超聯其中一支傳統強隊，由1992年至今先後奪得過8次聯賽冠軍和6次國內盃賽錦標。此外，由於阿塞拜疆屬於前蘇聯的一部份，當地大部份人現時仍然會使用俄語，因此曾經效力俄超的本田相信很快能夠融入球隊和當地生活。

本田圭佑曾經表示，渴望以超齡球員身份參加今屆東京奧運，不過他近年可謂居無定所，幾乎每年都換東家，外界對他能否重返國家隊都不太看好。現時效力北海道札幌岡薩多的英格蘭前鋒保夫萊特早前曾經公開呼籲本田回歸日職，不過遭到對方拒絕，如今本田寧願到阿塞拜疆球隊效力亦不願回到日本，做法令外界難以理解。

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