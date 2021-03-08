周二英甲最有瞄頭一戰是次席彼德堡（圖）迎一哥侯城演榜首大戰。由於兩軍實力接近，料今役勝負會在一球之間，宜博彼德堡勝1球的1:0或2:1波膽。（明日3:00am開賽）

彼德堡上場作客伯頓輸1:2，結果被侯城追至同為62分，並以較差的得失球差而跌落第二位，但仍有比侯城少踢兩場的優勢。周二迎戰侯城，彼德堡只要贏波就可以重奪一哥位置兼有更大奪標優勢，因此，球員戰意毋庸置疑。彼德堡是今季英甲主場王，至今獲12勝2和1負，近9場主場比賽亦8勝1和，不過，由於侯城實力亦好，今役未必會多失，而且侯城今季10場落敗聯賽中有7場都僅負1球，故可取彼德堡勝1:0或2:1。

至於現時4、6位的新特蘭與樸茨茅夫對賽，兩軍踢法主動，近4次在常規聯賽交手有2次「半大」，而新特蘭近6場聯賽有4次半場開「大」，宜吼「半場入球大細」的「大」。（明日3:45am開賽）