OXFORD, ENGLAND - MARCH 02: Sammie Szmodics of Peterborough United in action during the Sky Bet League One match between Oxford United and Peterborough United at Kassam Stadium on March 02, 2021 in Oxford, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Clive Mason/Getty Images)
周二英甲最有瞄頭一戰是次席彼德堡（圖）迎一哥侯城演榜首大戰。由於兩軍實力接近，料今役勝負會在一球之間，宜博彼德堡勝1球的1:0或2:1波膽。（明日3:00am開賽）
彼德堡上場作客伯頓輸1:2，結果被侯城追至同為62分，並以較差的得失球差而跌落第二位，但仍有比侯城少踢兩場的優勢。周二迎戰侯城，彼德堡只要贏波就可以重奪一哥位置兼有更大奪標優勢，因此，球員戰意毋庸置疑。彼德堡是今季英甲主場王，至今獲12勝2和1負，近9場主場比賽亦8勝1和，不過，由於侯城實力亦好，今役未必會多失，而且侯城今季10場落敗聯賽中有7場都僅負1球，故可取彼德堡勝1:0或2:1。
至於現時4、6位的新特蘭與樸茨茅夫對賽，兩軍踢法主動，近4次在常規聯賽交手有2次「半大」，而新特蘭近6場聯賽有4次半場開「大」，宜吼「半場入球大細」的「大」。（明日3:45am開賽）