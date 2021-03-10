傑志即將出戰亞冠盃，今次請來巴爾拿和丹恩奴域兩位超級外援助陣，其中有「黑山伊巴」之稱的丹恩奴域在這場大戰首次為傑志正選上陣，雖表現不算相當突出，但仍攻入致勝入球，盡顯身價。

傑志為應付亞冠盃，簽入了巴爾拿和丹恩奴域一攻一守星級球員，其中較早來港的巴爾拿在復賽後已多次為傑志正選上陣，丹恩奴域在完成隔離後曾兩次後備入替，當中在對天水圍飛馬的聯賽曾梅開二度。今仗丹恩奴域首次與巴爾拿齊齊正選上陣，巴爾拿交出一貫水準，中場攔截力不俗，傳送亦穩定，「解放」其體能極佳的中場拍檔基爾頓。

至於丹恩奴域今仗上陣80分鐘，身材高大的他今仗未算發揮到「空中霸王」本色，但跑動甚多，亦勤於協防。上半場有一次推入大位起腳，但射門斜出。下半場攻入全場唯一入球，雖幸運成份較高，但亦有賴他在適當時間出現在適當的地方，才可奠勝。

丹恩奴域賽後表示：「感覺很好，再次由我的入球奠定勝果，但最重要是我感覺自己表現比上仗好，畢竟我已很長時間沒有踢接近全場比賽。」他又指，了解傑志與東方之間是港超聯最重要的賽事，他說：「這是全季最重的一仗，很可能其中一隊會成為冠軍，我們展示出可以贏到冠軍。」他又指感受到球迷在場邊的爭執，認為氣氛很好，但希望完場後球迷可以變得和平。

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