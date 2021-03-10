周三晚在旺角大球場上演「界限街之戰」，東方龍獅在港超聯迎戰宿敵傑志，賽前因球迷打氣區安排而在場外增添火藥味，最終這場爭標關鍵戰由首次為傑志正選上陣的「黑山伊巴」丹恩奴域一箭定江山，助傑志以1:0擊敗東方，全取3分升上榜首。

傑志今仗有丹恩奴域首次正選上陣，中場亦有另一「超級外援」巴爾拿擔正，賽前取代加維蘭註冊的守將杜馬思串演右閘，與艾里奧、朴俊炯及丹尼合組4人防線；東方方面，今日34歲生日的辛祖與費蘭度、林恩許及盧卡斯幾位傑志舊將齊倒戈。

今仗乃爭標關鍵一戰，加上賽前球迷風波，有2,813名球迷入場，現場氣氛熾熱，比賽節奏亦快，雙方均有不少埋門機會，初段以東方較多，包括費蘭度左路挑過兩位傑志守將後，殺入中路右腳勁射偏離目標，再有盧卡斯接應傳中頭槌被王振鵬輕易沒收；傑志則有丹恩奴域禁區頂起腳斜出，亦有艾里奧頭槌攻門角度太正。兩隊互有攻守，中段在一次東方罰球攻勢時有衝突，巴爾拿在衝突後被罰黃牌。半場兩隊互無紀錄。

兩隊在易邊後未有調動，但繼續積極搶攻。戰至64分鐘，傑志左路罰球機會，基爾頓傳予禁區外的賓紀文第一時間起腳，雖然「撻Q」，但皮球落在隊友朴俊炯腳下，這位韓籍守將轉身抽射被黃梓浩截到，皮球改變方向到門前的丹恩奴域腳下，這位「黑山伊巴」撞射破網，傑志領先1:0。

落後的東方繼續積極搶攻，但王振鵬今仗發揮穩定，多次化解東方的攻勢，傑志更藉反擊製造埋門，先有後備入替的羅梓駿與丹恩奴域「撞牆」後，再推右走左落底傳中，遠柱的鞠盈智接應起腳被葉鴻輝救出，其後安永佳亦有一次勁射，同樣被葉鴻輝化解。

東方久未能追平，更在尾段少踢一人。84分鐘，隊長迪高從後鏟跌蘇沙，被球證出示第二面黃牌被逐。東方在最後時間奮力狂攻也無法平反敗局，傑志最終以1:0小勝東方，以1分之差壓過對手升上榜首。

傑志主帥朱志光賽後指入球功臣丹恩奴域狀態未算最佳，但勝在牽制力強，「對面部份球員個人能力好高，係好緊湊嘅一場波，至於丹恩奴域狀態未係十足，但佢有個焦點牽制住，隊友場上位置相對多咗。」他透露收到亞冠盃分組賽或會延期的消息，認為有利球員回復體能，「過幾日星期日又有比賽喇，今日聽到亞冠會推遲嘅消息，咁四月比賽冇咁密會好啲，如果球員幾日踢一場，打乜陣式都係空談，講咩都冇用，因為大腦控制唔到肌肉。」

東方敗陣而回，教練李志堅指一子錯，滿盤皆落索，「觀賞角度肯定好，賽前我都話呢場波盡量少犯錯，失嗰球係幾大意，大家都嗌晒提晒，但係都補救唔到，相信冇呢球，佢哋都冇咁容易。」今仗入場人數近3000人，他認為氣氛甚佳，「氣氛係相當好，始終有返咁多人踢波，如果成日係咁就好喇。」

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