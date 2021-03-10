歐聯大戰向外都是拳拳到肉、你來我往，球場上埋身肉搏甚至犯規有時都在所難免，不過球壇上卻有不少「騙子」，往往會利用演技來博取球證信任，從而在判決上獲益。

最經典的例子莫過於2010年歐聯四強次回合，巴塞隆拿主場迎戰國際米蘭一役，在上半場巴塞中場布斯基斯被對方中場莫達，不小心用手打中他的面部，布斯基斯隨即雙手掩面並倒地，期間曾被鏡頭拍攝到他在痛苦中，偷偷打開右手讓小眼睛觀看球證判罰與否，最終莫達被球證以紅牌趕離場，令國際米蘭要十人應戰，從此布斯基斯就被網民稱之為「影帝」，幸最終奸有奸輸，布斯基斯效力的巴塞隆拿最終兩回合計以2:3不敵由摩連奴帶領的國際米蘭，四強止步。

不料，事隔11年後在周二的歐聯16強次回合大戰中，終於找到布斯基斯的「影帝」接班人！這名球員正是今季從利物浦外借至波圖效力的塞爾維亞中場馬高古積，現年24歲的他周二為波圖在下半場90分鐘後備上陣，並在加時第118分鐘馬高古積在右路引球推進，同樣被祖雲達斯中場拉比奧特用手不慎打中面部，馬高古積隨即慘叫倒地，與當年布斯基斯一樣雙手掩面，剛巧他今次亦被鏡頭拍攝到，偷偷打開右手觀看球證判罰與否，馬高古積的行為隨即令人聯想起11年前的布斯基斯，堪稱「歐聯新影帝」。

這次不同的是，球證未有向打中新影帝的拉比奧特出示紅牌，只是判處罰球，但馬高古積今次卻笑到最後，在數分鐘後沒有受傷的他，隨即與其他波圖球員一同慶祝晉級喜悅。

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