周三歐聯16強次回合，首回合已領先4:1的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），回到主場再戰西甲勁旅巴塞隆拿。雖然近期巴塞聯賽走勢不俗，但今仗焗攻下，或更有利PSG的基利安麥巴比等速度型球員策動快速反擊，PSG主場讓平/半可看好，撐上盤。

上月的16強首回合，巴塞在主場雖有美斯射入12碼開紀錄，但其後被麥巴比大演「帽子戲法」，加上摩斯堅恩的入球，主場遭反勝4:1，晉級形勢惡劣。雖然巴塞曾在16/17球季歐聯16強次回合上演大逆轉，奇蹟地以6:1反勝PSG晉級，但當時「MSN」組合美斯、尼馬和蘇亞雷斯的三叉戟， 如今只餘下美斯一人。該場為巴塞梅開二度的尼馬如今更已成PSG一員，加上PSG如今手持四個作客入球，巴塞今次要反勝晉級的難度更大。

首回合落後1:4美斯難撐

巴塞近期的走勢其實不俗，各項賽事已經四連勝，在月初西盃四強次回合，更曾克服首回合輸0:2的劣勢，法定時間追平西維爾2:2，加時再反勝入決賽，可惜中堅碧基該仗觸及舊患今仗勢缺陣，大戰當前缺少這位具經驗的中堅，防線必受影響。再者，在希望收復失地的情況下，預計球隊會如近仗一樣以三中堅陣式壓上，但可能令後防出現更多空位，令PSG有機可乘。美斯雖在近3場聯賽交出3入球3助攻，但其他前線球員如基沙文和奧士文尼迪比利等表現不穩，美斯獨力難支。

麥巴比火熱無懼缺尼馬

另邊廂，有三球優勢的PSG絕對有本錢打穩守突擊，雖然球隊早前曾意外兩球不敵摩納哥，但其後表現穩定，各項賽事已經三連勝，更全數零封對手，防守表現不俗，今仗球隊中後場更未有主要傷兵，雖然首回合有一球進賬的堅恩因確診武肺今仗無緣上陣，但麥巴比狀態火熱，近2場攻入4球，加上翼鋒迪馬利亞上仗法足盃已復出，就算尼馬今仗續因傷無緣倒戈，PSG仍有力攻破巴塞大門。

往績方面，兩軍在王子球場近五次歐聯交手，巴塞僅贏一仗，相反PSG以3勝1和1負佔優，最近一次更大勝巴塞4:0，故支持PSG雙殺巴塞晉級。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打 和，先計算作客入球， 如不分勝負就在次回 合後加時，並設有作 客入球優惠；若加時 沒有入球，則互射12 碼決勝。

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