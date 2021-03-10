塞爾維亞球星祖高域日前在貝爾格萊德街頭，與數以百計球迷一起狂歡，慶祝他佔據男單世界排名311周，成功打破費達拿原有的310周紀錄，成為歷來在位時間最長的網壇「一哥」。不過，部份參與慶祝活動的民眾並沒有戴上口罩，亦未有遵守社交距離守則，涉嫌違反武漢肺炎防疫守則，令祖高域再次遭受猛烈批評。

外電報道指，ATP周公佈最新一期男單世界排名後，祖高域當晚就到自己位於貝爾格萊德的餐廳慶祝，並與家人及朋友一起欣賞煙花匯演，而數百名球迷就餐廳外聚集，各人更高呼「Nole! Nole!（祖高域）」，情緒高漲。祖高域亦有發表講話，答謝球迷的支持。他說：「對我自己、我的家人及塞爾維亞來說，今日都是一個特別的日子。真的很感謝，成功不是我個人的，而是屬於整個國家的。」

不過，不少人都炮轟祖高域罔顧公眾安全，違規舉行慶祝活動。儘管塞爾維亞的疫情已由去年12月的高峯回落，但目前全國平均每日仍有多達3,828宗新增確診個案，而當局亦訂明了多項防疫限制，包括無論是在室內或室外，一律禁止五人以上的聚會，各人亦要保持社交距離。事實上，這已不是祖高域因為漠視防守守則捱轟，他去年六月曾牽頭主辦阿德里亞慈善巡迴賽，但由於未有採取保持社交距離及戴口罩等防疫措施，令到狄美托夫與哥歷等多名球員受到武肺病毒感染，連他本人與太太亦都「中招」，最終要就事件道歉。

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