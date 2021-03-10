英超曼聯周三從內部提升名氣不大的梅杜夫，擔任紅魔首任足球總監。消息一出，外界評價只是平平，更有分析認為梅杜夫今次上位，只因為他可成為飽受批評的曼聯執行副主席活華特之擋箭牌。

曼聯自前領隊費格遜在2013年夏天退休後，其中一個最令人詬病的地方，就是將轉會操作交由商界出身的活華特負責。一方面，活華特在世界球壇欠人脈，令曼聯往往收購不到轉會目標。另一方面，活華特的商界背景，也令他往往只注重轉會費金額，而非球員質素。有報導曾指，前曼聯領隊摩連奴2018年時根本不想簽巴西中場費特洛迪古斯，但活華特就告訴摩連奴如果他不要費特，不代表可用資金作其他收購，結果摩連奴只好無奈接受費特加盟。

紅魔名宿艾拉在去年九月時，更炮轟以活華特為首的曼聯管理層，在討論轉會時只重金錢，完全忽略足球層面。艾拉說：「問題是活華特相信了一些他根本不應信任的人，他甚至寧願相信球會外的人。曼聯仍然很有錢，但是簽不到球員，因為我們派了錯的人跟球員商談。一位頂級球會的高層甚至跟我說，可否幫忙找馬特德治（Matt Judge，曼聯轉會首席談判代表，在今次架構重組中也獲升職為足球轉會談判總裁）聽電話。大家要明白，我們派律師跟球員商討，他們只會講數字，但不是足球世界的人。」

梅杜夫成為紅魔首任足球總監已是定局，而據英國傳媒報道，隨着梅杜夫上任，活禾特之後便不用再插手轉會的日常操作。如果蘇斯克查和球探部門對收購有分歧，梅杜夫就會介入。不過梅杜夫也因此當上「三煞位」，因武漢肺炎肆虐球壇陷於不景氣，連曼聯也無法獨善其身，球會總欠債高達4.55億鎊（約49.2億港元），難怪連蘇斯克查早前都說球會無錢擴軍。但紅魔無足夠資源增兵，要繼2013年後再奪英超冠軍，仍是遙遙無期，而到時球迷的怨氣，就會發在成為活華特擋箭牌的梅杜夫身上。

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