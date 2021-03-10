林書豪周二在G聯賽（NBA發展聯盟）季後賽四強，雖然攻入了全隊最高的20分，但他效力的聖克魯斯勇士仍以96:108不敵萊克蘭魔術，未能打入決賽。

今仗初段比分得相當緊，兩隊多次互換帶頭位置，半場勇士領先61:59，但魔術在第三節末段發力，並於第四節一開始就打出一段10:2的攻勢拉開戰局，最終贏108:96，晉級決賽。

魔術今仗有六名球員得分上雙，包括攻入了全場最高23分的法蘭克斯（Robert Franks）。勇士方面，林書豪上陣30分鐘 15投8中，包括在三分線外8投3中，全場得20分、4次助攻及1個籃板球，史姆阿傑治（Alen Smailagic）亦有17分及8個籃板球，可惜仍然無濟於事。

總結今個G聯賽賽季，林書豪因為受到背傷困擾只打了9場常規賽，場均得19.8分、6.4次助攻及3.2個籃板球，整體投射命中率50.5%，三分球命中率亦達42.6%。他在兩場季後賽平均則錄得16分、6次助攻及3次助攻。

對於能夠效力聖克魯斯勇士，林書豪直言感到高興。「能夠成為這支球隊的一份子，已是最值得高興的事情了，我們有很多很好的球員與教練。」他在賽後記者會上說。「球隊有很好的環境及文化，能夠疫情期間繼續打球，繼續競爭，真的很好。」

儘管個人數據相當不俗，但美國傳媒紛紛指出，礙於過往的傷病紀錄，加上已經32歲，林書豪重返NBA的機會實在不大，但他仍然相信，自己仍有力為球隊作出貢獻。「我是一個天生的指揮官，可以為球隊帶來很多的經驗，我們接着就會知道（前途如何）。」他說。

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