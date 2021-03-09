杜曹帶領嘅車路士繼續保持不敗身！禮拜一英超有2場關乎前4席位嘅大戰，其中車路士喺主場對愛華頓，德國中場夏維斯踢出加盟車仔後嘅代表作，造成對方球員擺烏龍同博得12碼，幫車仔兩球搞掂拖肥糖，反而佢嘅同胞迪姆華拿繼續冇波入，仲要俾杜曹喺場邊鬧。雖然車仔贏波後保得住第四，但身後嘅韋斯咸同日亦以兩球擊敗列斯聯，賽後只落後車仔2分但踢少1場，來屆歐聯資格席位仲有排爭。

對比起上禮拜四1:0擊敗利物浦嘅正選陣，杜曹今場換咗五個人，其中德國孖寶夏維斯同華拿齊齊正選，不過開賽初段藍戰士有啲老鼠拉龜，迪姆華拿仲喺上半場25分鐘左右，俾杜曹喺場邊用德文大聲呼喝：「迪姆！你想喺左邊留幾耐呀？你係踢右邊㗎，你已經留咗喺左邊成15分鐘啦，你到底明唔明㗎？」

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夏維斯有兩次貢獻食「糖」

結果迪姆華拿同赫臣奧杜爾調位後，後者立即喺31分鐘由左路策動攻勢，直線傳畀馬高斯阿朗素，後者隨即傳中，夏維斯近門撞射，個波省中愛華頓後衞賓葛菲特入網，結果車仔就憑呢球烏龍波半場領先。換邊後夏維斯曾經喺禁區內控低個波轉身抽入，點知VAR話佢手球在先唔計算。再去到65分鐘，表現活躍嘅夏維斯單刀喺禁區內俾比克福特撲跌，佐真奴費路射入12碼幫車仔領先至兩球。

之後迪姆華拿亦都喺右路有單刀機會，不過同人唔同命，佢全場三次起腳，連同呢腳在內有兩次都俾比克福特救出，車路士最終都贏兩球完場，領隊杜曹更加錄得各項賽事11場不敗，仲成為首位喺英超帶隊頭五戰主場都冇失波嘅領隊，𠵱家呢隊車路士明顯比起林柏特教嗰陣穩陣得多。

連美斯建功韋斯咸追「車」

賽後杜曹就話：「我哋值得贏嘅，上半場雖然好難踢，但我哋完全取得控制權，下半場我哋水準提升後，仲製造咗好多威脅。」對於再次零封對手，杜曹就話要歸功於團隊合作：「我哋唔失波係應得嘅，我當然為門將同後衞高興，但同時亦為全隊高興，因為所有人都有付出努力。」

賽後車仔雖然已經九場英超不敗，28戰積50分排喺第4位，但同日韋斯咸喺主場靠「連美斯」連格同奇治戴臣各建一功，同樣以2:0擊敗列斯聯升上第5位，追到同車仔爭2分仲要踢少1場，愛華頓同熱刺本身亦唔係落後太多，睇落前四爭奪分分鐘仲刺激過爭冠。