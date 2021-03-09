FC悉尼今季表現大跌watt，個別球員更明顯出現信心危機，因此，在周三的澳職就算迎戰下游球隊西部聯，悉尼仍未敢輕言穩勝，寧博入球開「細」。（球賽編號：星期三1；今日4:05pm開賽）

FC悉尼是去季澳職常規賽盟主兼總冠軍，今季更要力爭總冠軍三連霸。豈料，開「咧」之後，悉尼卻越踢越沉，目前以9戰得12分排第8位，少踢2場下落後榜首的中岸水手12分，若不再急起直追，隨時衞冕無望。悉尼今季最大的問題是好些主力如前鋒巴巴路西斯及中場連高域表現都與全盛期有距離，在球隊接連失分下，球員比賽信心更差，個別球員如門將列美尼更出現信心危機。因此，他們極希望今役可以在西部聯身上搶分，以重振士氣。

不過，由於悉尼近四場未嘗一勝，只得2和2負，今役寧取他們入球開「細」（中位數[2.5球]），因為悉尼今季聯賽主場旺「細」，5 場主場聯賽中有4場的總入球都在2球或以下。

西部聯上季首次亮相澳職，並以第五名過終點，表現不俗。不過今季球隊似乎無以為繼，目前以11分排第9，今役又要作客，未必能取得入球。

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入球大細 星期三1 FC悉尼細[2.5]（2.05）

FC悉尼今季聯賽主場旺「細」

日期 戰果(半場) 入球大細(中位數為2.5球)

28/02/21 負FC 麥克阿瑟0:1(0:1) 細

20/02/21 和布里斯班獅吼0:0(0:0) 細

08/02/21 勝威靈頓鳳凰2:1(1:0) 大

22/01/21 負中岸水手0:2(0:0) 細

16/01/21 和西悉尼流浪者1:1(0:0) 細

前鋒勢如破竹「半大」一定「德」

衞冕的川崎前鋒今季在日職勢如破竹，周三聯賽迎戰德島漩渦時，要再下一城料不成問題，不過足智彩今役開出「讓球主客和」川崎前鋒要[-2]，實在頗辣，不如捧2.25倍的「半大」更划算。（球賽編號：星期三6；有線661台今日6:00pm直播）

川崎前鋒今季連同日超盃在內四場全勝，共入了13球，一班攻擊球員如前鋒小林悠等腳風頗順，要射破漩渦大門，絕對不成問題。不過，「升班馬」德島漩渦韌力亦頗足，今季2場聯賽均與對手打和1:1，亦有一定的入球能力。由於前鋒近3次在正式賽事與德島漩渦交手全開「半大」（中位數 [1.5球]），況且前鋒在今季比賽全部半場的總入球均在兩球或以上，今役宜取「半大」。

至於傳統強隊鹿島鹿角目前於聯賽僅踢了一場，而且不幸落敗而回，今主場迎實力次一級的湘南比馬，料可順利打開勝門。不過，翻查往績，原來鹿角近七次與比馬交手全部開「半和」，比馬亦跨季連續八場開「半和」，今役可再追「半和」。（球賽編號：星期三9；今日6:00pm開賽）

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混合過關

星期三6 川崎前鋒[半大]（2.25）x

星期三9 鹿島鹿角[半和]（2.4） 2x1

今輪日職數字密碼

3 川崎前鋒近3次在正式賽事與德島漩渦交手全部[半大]（中位數為1.5球）

4 川崎前鋒今季場比賽全部[半大]（中位數為1.5球）

5 鹿島鹿角近5次與湘南比馬交手全部[半和]

8 湘南比馬跨季連續8場[半和]

比勒費爾德反彈下盤必「達」

比勒費爾德易帥後表現似有進步，加上要搶分護級，周三德甲迎戰雲達不來梅一定拼盡。由於比勒費爾德今季於「讓球」受讓平/半盤路不俗，不來梅今季聯賽作客勝率又頗低，今役宜博受讓平/半的比勒費爾德開下盤。（球賽編號：星期三15；明日1:30am開賽）

比勒費爾德目前以23戰得19分排尾3，落後尾4的哈化柏林2分但少踢1場，今迎雲達不來梅時一定全力搶分護級。比勒費爾德新帥法蘭基拉馬上仗首次領軍，球隊立即於主場與上游球隊柏林聯打和搶得一分，上仗勇戰受傷的前鋒沙治奧哥度華已無大礙，中場法比安觀斯亦告刑滿今役可以復出，比軍實在有力與不來梅一戰。畢竟，比勒費爾德今季受讓平/半盤路不俗，今季五次受讓平/半，盤路是3贏2輸，若只計近四場受讓平/半，盤路更是3贏1輸。

雲達不來梅目前排第12位，表現未算令人滿意，而且球隊於客場勝率頗低，今季聯賽作客只得3勝5和4負，近5場更只得1勝，今役又缺中場柏德列艾拉斯，上盤實在凶險， 還是博比勒費爾德下盤着數。

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讓球 星期三15 比勒費爾德（下）

比勒費爾德今季受讓平/半盤路

日期 賽事 戰果(半場) 盤路

07/03/21 德甲 主和柏林聯0:0(0:0) 贏

31/01/21 德甲 客負科隆1:3(0:2) 輸

19/12/20 德甲 客勝史浩克04 1:0(0:0) 贏

05/12/20 德甲 主勝緬恩斯2:1(2:0) 贏

03/10/20 德甲 客負雲達不來梅0:1(0:1) 輸

馬體會唔夠穩博[2球]

西甲榜首隊馬德里體育會剛戰罷馬德里打吡之後，又於周三匆匆迎戰畢爾包。馬體近況一般，而且大戰過後可能需要回氣，不如信往績取是役開[2球]。（球賽編號：星期三17；now632台明日2:00am直播）

馬德里體育會目前以25戰得59分居首，領先次席的巴塞隆拿3分但少踢1場，為保榜首優勢，在周三的聯賽迎畢爾包時，一定全力爭勝。不過，馬體會近況一般，近7場只得2勝3和2負，其中在周日迎皇家馬德里的馬德里打吡中，又於88分鐘被追和，對士氣有所打擊，球員在大戰之後能否趕及回復過來，亦屬疑問。周三迎畢爾包時，馬體會就算續有蘇亞雷斯可以掛帥，馬體會仍只是可勝不穩。

值得留意的是，馬體會近仗鬥畢爾包總入球經常開[2球]。球隊近五次聯賽與畢爾包交手，就有4次開[2球]，而且馬體會在今季聯賽開[2球]的比率亦高，25場中有10場開[2球]，球隊近4場西甲總入球全屬[2球]，球迷宜備忘。畢爾包近況硬淨，近8場共獲2勝6和，當中6場都開[2球]，今役可以再追這個總入球。

另外，由於馬體會近五次迎戰畢爾包全勝，畢爾包今役仍有後衞恩尼高馬天尼斯被罰停賽，若認為馬體會今役可以勝出的話，則可補馬體會勝2:0的波膽。

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總入球 星期三17 馬德里體育會[2球]（3.3）

馬體會近季聯賽鬥畢爾包利[2球]

日期 戰果(半場) 總入球

14/06/20 客和畢爾包1:1(1:1) 2球

26/10/19 主勝畢爾包2:0(1:0) 2球

16/03/19 客負畢爾包0:2(0:0) 2球

10/11/18 主勝畢爾包3:2(0:1) 5球

18/02/18 主勝畢爾包2:0(0:0) 2球

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