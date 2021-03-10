「蜜蜂兵團」多蒙特周二被西維爾逼和2:2的歐聯16強次回合賽事，是艾寧夏蘭特的紀錄之夜，今場比賽梅開二度的這名挪威前鋒在歐聯上陣14場已射入了20球，打破了射入歐聯20球的最少場數紀錄。順利榮膺今場比賽最佳球員的夏蘭特賽後表示︰「這是一場硬仗，現在我很疲倦，但能參加下一圈賽事很重要，這是一場瘋狂的比賽和一場瘋狂的勝利。」

夏蘭特不但打破了熱刺球星哈利卡尼保持的在歐聯射入20球最少場數紀錄（24場），只有20歲零231日的他亦打破巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比紀錄，成為取得歐聯20球的最年輕球員，麥巴比的紀錄是21歲零355日。夏蘭特的20個歐聯入球，有8球是為薩爾斯堡射入，為「蜜蜂兵軍」則射入了8球。另外，夏蘭特成為了連續六場在歐聯士哥的最年輕球員，他亦超越了蘇斯克查（19球）而成為在歐聯入球最多的挪威球員。

對於在比賽中射失12碼，夏蘭特賽後說︰「如果對方門將站在白線上，我會射入，正如我第二次射時一樣。」被問到他和西維爾門將耶辛尼保奴互相說了甚麼，夏蘭特稱︰「我不知道是甚麼意思，但我說了當我射失第一球12碼他說的話。也許這世界有因果循環，在這之後我是這樣認為。」

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