周二歐聯16強次回合，祖雲達斯在主場雖以3:2擊敗波圖，但總比數兩軍踢成4:4，最終老婦人因作客入球不及對手，連續兩季歐聯16強出局。賽後派路為C朗在加時排人牆，導致球隊失球辯護，亦表態不擔心自己會如上季的前祖記教練沙利一樣，因歐聯早早出局在季尾被炒。

派路表示：「當你在歐聯16強兩回合犯了4個錯誤，你將會被淘汰。當波圖10人應戰時，我們沒有做錯，我們盡量轉邊將對方防線分散，入球就是這樣來的。要將這場比賽從腦海中抹去需要數天的時間，但我們隨後會以正確的態度去應付未來每一場比賽，我們知道現時只是3月，還有時間在聯賽榜爬升。」

對於卡比路怒轟C朗等人，排人牆時「縮腳」犯下不可原諒的錯誤，派路則為C朗等人辯護：「我們選擇這些球員去排人牆，他們在之前從未試過回避，可能他們覺得這球罰球太遠，不會構成威脅。這是一個犯錯，這不常發生的，球員們不覺得犯險但事實這是一個入球。」

上季祖記教練沙利，雖然帶領球隊獲得意甲冠軍，但在歐聯同樣在16強出局，最終在季尾被辭退，派路坦言不擔心步沙利後塵：「我不知道沙利為何離開，我作為祖雲達斯教練，我被邀請參與一個為期數年的發展，所以我並不擔心。我不喜歡整個星期都在訓練，因為我更想留在歐聯，現時這種情況，只有在各項訓練中努力改進，今季到目前為止，我們為沒有時間去改善這些東西。」

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