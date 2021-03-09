祖雲達斯周二在歐聯16強次回合戰至加時後，於主場以3:2擊敗10人應戰的波圖，兩回合計總比數4:4，但波圖憑作客入球優惠晉級，祖雲達斯則連續第二季無緣歐聯8強。

首回合作客波圖先輸1:2的祖雲達斯，今場於19分鐘先失球。波圖由達利美博得12碼後，由沙治奧奧利華拉操刀射入而領先1:0，總比數領前至3:1，形勢大好。

祖雲達斯在下半場全力反撲，49分鐘由費達歷高基艾沙在禁區內接應基斯坦奴朗拿度（C朗）助攻後射入而追成1:1。54分鐘，波圖的達利美兩黃一紅被逐而只餘10人應戰，2分鐘後，基艾沙便有機會射空門，但在比比力壓下皮球中柱不入。

63分鐘，古達度右路傳中，基艾沙頭槌頂入，祖記今場反先成2:1，基艾沙則成為了自1999年對曼聯的恩沙基之後，第一位在歐聯淘汰賽階段單場射入兩球或以上的意大利球員。祖記在補時先後有艾華路莫拉達入球因越位在先而無效以及古達度在禁區內射中楣，祖記次回合贏回2:1，兩回合計踢成3:3平手，需要加時再賽。

兩隊在加時上半場均無建樹，戰至115分鐘，波圖由沙治奧奧利華拉主射罰球破網在次回合追平2:2，但拉比奧特2分鐘接應貝拿迪斯治開出的角球頂入，祖記再度領先，最後祖記次回合贏波圖3:2，惟兩回合計賽和4:4，波圖憑作客入球優惠淘汰祖記，殺入歐聯8強，而祖記則是隊史首次在歐聯或歐冠盃連續兩季在16強出局。

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