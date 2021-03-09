足總前幾日董事會召開特別會議，商討早前因保費事件而取消的菁英盃四強賽事，結果董事會就以「體育精神」原則為由決定安排補賽，而理文（黃衫）較早前已經公開發聲明，稱不會接受足總任何有關補賽的安排，足總在整件事情上都是主動角色，理文從頭到尾也沒有要求足總作任何決定，但現時好明顯足總將個波傳番畀理文方面， 如理文不接受補賽的話足總就會按賽事章程判輸0:3及罰款，還要被其他人話無風度和怕輸，無端端變成受害者，真是無言。

這次裁決最有趣的其中一個考慮因素是「紀律委員會的『七日禁賽』判決會影響愉園的應對方法，如果不是有這個決定，或許他們翌日就會補交費用，但現實是即使交錢亦不能踢24日的比賽」，我覺得這句話在邏輯上好有問題，如果愉園在四強賽前已繳交保費，而因為七日禁賽期取消比賽的話，安排補賽亦算合理，因為由始至終飛馬和愉園都以繳清保費不應有七日禁賽期為由而上訴得直，但愉園是在菁英盃4強取消後2天才繳交保費，董事會怎可能用一個假設推斷來認為愉園如果沒有七日禁賽期的話，或者可以在比賽前能繳交保費的可能性而安排補賽？

事實歸事實，愉園在菁英盃四強前欠交保費被罰禁賽是一個事實，沒有任何假設性的理由，理文堅拒補賽亦屬合情合理，請大家不要對他們進行「道德綁架」，比賽可以輸，但每個人都有自己的底線，對投資者來說，尊嚴比錦標更重要，站在理文角度，此刻沒有半點讓步空間，球隊上下目前只能盡力做好本份報答球迷已經足夠。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報