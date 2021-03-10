周二德國國家隊領隊路維突然宣佈，今夏歐國盃決賽後將會離任，外界立即推算現任利物浦領隊高普將會接任，而紅軍的帥位將會由神奇隊長、日前帶領格拉斯哥流浪事隔10事重奪蘇超冠軍的領隊謝拉特接手。然而繼高普表態今夏不會接任德國隊主帥後，謝拉特受訪時亦坦言紅軍球迷熱愛高普，不想自己接手。

謝拉特周二接受英媒訪問時表示：「利物浦球迷不想我成為領隊，他們想高普繼續做利物浦領隊，我想法完全與他一樣，我們不應該談論這些東西，我們已經擁有一名最好的領隊帶領球會，我愛他。」

謝拉特續指：「我現時在格流有工作，我認為談論這些沒有幫助，我希望高普能留在利物浦很多年。」

但對於未來有否機會接任紅軍主帥，謝拉特補充稱：「利物浦是我的球會，我曾經歷過一段很捧的旅程，我的夢想是否有一日成為利物浦領隊？是的，不過還未時候，誰說我已經足夠好？」

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