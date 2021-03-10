去年10月從巴黎聖日耳門以自由身免費加盟曼聯的烏拉圭前鋒卡雲尼，今季為紅魔鬼上陣25場攻入7球表現尚佳，但卡雲尼的父親卻公開表示，卡雲尼生活得不舒服，很可能會回到南美效力。

卡雲尼的父親路爾斯，接受美洲傳媒TyC Sports訪問時表示：「卡雲尼有60%機會來南美，這兩年多以來，他一直考慮想與家人保持更近的距離，這就是我認為他最終會為南美一支球隊效力的原因。」

「我的兒子在英格蘭感到不舒服，希望能夠更接近家人。卡雲尼與列基美有很多對話，他亦想為小保加效力，他總是有為小保加效力的想法，如果他回到南美洲很可能傾向為該隊效力，今年周中他將會回到南美，我的兒子想法是不再留在那裡（曼聯），他想回來（南美）。」

不過未知是否為免事件鬧大，卡雲尼周二在IG上傳了一張自己身穿曼聯球衣的相片，並在帖文中表示：「很驕傲能穿起這件曼聯球衣。」似乎是有意淡化外界的反應。

目前卡雲尼與曼聯價值900萬鎊的合約在今夏結束，但可以選擇再延長一年合約，但必須得到雙方的同意，據報曼聯在之前已經與卡尼的經理人進行過會談，曼聯方面仍希望留住卡雲尼這名前鋒，但卡需尼尚未作出留隊承諾，並希望聽隊對自己所擔任的角色有所保證。」

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