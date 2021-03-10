東方今晚（周三）坐陣旺角大球場對壘傑志，綠茵場上烽煙四起，「界限街看台爭奪戰」亦成焦點，兩軍擁躉賽前就界限街看台誰屬問題於網絡擦出火花。網絡事本來網絡了，今仗球迷開賽早段相對克制，僅於看台隔空罵戰，其後衝突升溫，有傑志球迷走至對手看台下叫罵，拉扯旗幟，保安及其他球迷即時上前分隔。即使有部份衝突，有球迷指樂見有人着緊本地足球，認為大賽前夕炒起話題有助吸引球迷入場，「多咗花生食，有多啲人入場都係好事嚟。」

傑志球迷近年慣於眾腳旺角大球場界限街看台的第27至29段；東方球迷過往多於花墟道看台第6至7段打氣，近年不時轉至界限街看台第25至27段。兩周前傑志與東方於菁英盃四強碰頭，兩軍球迷同於界限街看台打氣，「短兵相接」，屢有口角。為免再生衝突，今仗主隊東方安排把客隊打氣區設於花墟道看台的第9至11段，然而傑志球迷組織賽前聲言會「堅守」第28段，掀起網絡前哨戰。今仗東方及傑志球迷分別佔據26、27段及28段，開賽早段兩邊屢有口角，不過球迷尚算克制，僅隔空叫喊唱歌，河水不犯井水，各自投入打氣；及後球場上的火藥味延至看台，有傑志球迷走至東方球迷區示威叫囂，拍打及拉扯對方旗幟，衝突一觸即發，兩邊甫有推撞，保安及其他球迷隨即介入，分隔降溫。

傑志球迷Jason今仗照樣於28段打氣，他認為今次炒起看台誰屬的話題有利球市，「兩邊都喺網絡都講咗自己意見，我相信最後一齊坐都無乜嘢發生，上次菁英盃大家都係咁一齊打氣。我希望會多咗球迷，咁多咗花生食，多人入場都好事嚟，其實之前有富力嘅時候球迷間都有啲嘢拗，今次就去返本地球隊囉，有嘢搞總好過無嘢搞嘅。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！