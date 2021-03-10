周二歐聯16強次回合，波圖憑作客入球淘汰祖雲達斯，當中該隊在下半場要10人應戰，幸好已經38歲的葡萄牙中堅「殺人王」比比，今仗繼續有高水平的勇悍表現，幾乎在波圖防線一夫當關，全場交出最多的18次解圍、2次攔截、2次鏟截、2次封阻、2次爭頂成功等出色防守數據，統領球隊抵擋基斯坦奴朗拿度（C朗）、艾華路莫拉達等人，是波圖的晉級功臣之一。

賽後前英超球星祖高爾及里奧費迪南，都大讚38歲比比的表現：「過去20年，他一直是最具爭議的球員，但現時他已經38歲，仍然展示出他是一名頂級中堅，他仍然能覆蓋球場，適當時間出現在皮球面前，做到了所有你想你的中堅所做的事，他仍然是歐洲一名最佳的中堅。想像一下，一名年輕中堅在他身邊比賽可以學到很多。」

里奧費迪南甚至坦言，比比今仗的表現可以剪輯一本教科書：「如果我現在於一間球會執教，我會將今天的片段給球會內每一位年輕中堅觀看，位置感、慾望、溝通、意識、對於危險的感覺以及怎樣去運用你的身體和怎樣保護禁區。現時我們經常看到年輕中堅運用皮球很好，但怎樣去保護你的禁區呢？這些年輕後衞還差距甚遠，在防守區禁區方面（比比）這是完美的示範，這是應該傳授給所有年輕中堅。」

比比今場表現數據

解圍：18次

攔截：2次

鏟截：2次

封阻：2次

爭頂成功：2次

犯規：1次

黃牌/紅牌：0張

觸球：63次

傳球成功率：85.3%

資料來源：whoscored.com

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