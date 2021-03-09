【本報訊】東傑大戰再度上演，東方龍獅與傑志今晚8時在旺角大球場上演的港超聯賽事作季內第2度交手。兩支爭標熱門目前排聯賽首兩位，今場屬關鍵「六分波」。

在2周前的菁英盃4強，東方憑倒戈的辛祖射入罰球，以1:0淘汰傑志晉身決賽。今晚聯賽再度交手，東方門將葉鴻輝表示：「經歷季初不同比賽予多位球員上陣，球隊狀態正上升。傑志是很有實力的球隊，比賽是每場計算的，防守和進攻都要做好細節，面對強隊，一個失誤就會被對手把握到，要非常集中。」東方現以兩分領先傑志排在榜首。

傑志與東方同樣曾在愉園身上失分，加上與另一爭標熱門理文亦賽和，故暫時比東方多失兩分。傑志最近有巴爾拿和丹恩奴域先後加盟，鄭展龍賽前表示：「巴爾拿來投後與基爾頓改變了球隊中場，加上丹恩奴域的經驗配合我們的活力，期望對東方可展現我們的真正實力。」傑志今仗有唐建文停賽，陳晉一及羅拔圖均有傷。

2隊在菁英盃4強交手時，雙方球迷在觀眾席有過激烈「交流」，今仗主隊東方特意安排兩隊球迷分開，傑志球迷區由慣常近界限街的第27至29段改到近花墟道的第9至11段。然而，傑志球迷賽前聲言會堅守在第28段，在不能於該段展示橫額和用鼓的情況下，繼續於傑迷慣常使用的「界限街看台」為傑志打氣。