效力英超球會愛華頓的門將羅賓奧臣，上周六晚與妻子及兩名只有5歲及2歲的子女，在家中遇上持刀賊入屋行劫，最終被搶走了貴重的珠寶和手錶後逃走，目前當地警方正調查事件。

羅賓奧臣的家位處英國西北部地區，該處亦是不是英超球員及領隊的住所，近年卻變成了賊人的目標，去年利物浦球員法賓奴泰華利斯，賊人就在他比賽期間入屋偷走了他的珠寶和跑車；羅賓奧臣的愛華頓領隊安察洛堤，上月亦被賊人偷走了保險箱，當時肥安的女兒正在家中。

雖然羅賓奧臣及家人未有受傷，但事件卻對他們造成心理上的創傷，據英媒指羅賓奧臣擔心事件對他的年輕家庭造成影響，已經搬離遇劫的住所，有傳不少英超球會正考慮為球員們提供保鏢，以保護他們的財產及生命安全。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！