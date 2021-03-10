祖雲達斯周二在多踢一人下，在歐聯16強次回合加時後以3:2擊敗到訪的波圖，但兩回合計雙方賽和2:2，結果波圖憑作客入球優惠淘汰，加時下半場祖記所失的罰球成為了球隊出局關，而有份做人牆但在沙治奧奧利華拉施射時轉身，讓皮球從雙腳下入網的基斯坦奴朗拿更成為了眾矢之的，為意大利《天空體育》任球評的意大利名帥卡比路更直言︰「這是不可原諒的失誤。」

卡比路說︰「在我的日子，你選擇球員去排人牆，他們可以是懼怕足球的人。他們怕皮球，跳起避開、背轉身，那是不可原諒。」

卡比路又評擊祖記部份資歷深的球員，未有現身接受落敗事實，只有今仗梅開二度的費達歷高基艾沙、馬菲斯迪歷特及古達度有接受傳媒訪問：「你只會看到年輕球員在困難時挺身而出並且露面。這支球隊，一些資歷深的球員獲勝時會出來接受讚揚，落敗時卻找不到他們的蹤影。」

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