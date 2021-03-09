周二德國足總宣佈，主帥路維帶領球隊完成今夏的歐國盃賽事後離任，令不少人都猜測接任人選，當中利物浦領隊高普亦是熱門人選之一，不過，高普就表示自己今年夏天不會接手德國隊主帥一職。

在去年德國隊在歐國聯不敵西班牙後，曾傳出高普有機會接手，不過高普當時亦否認，更指教利物浦已經足夠多挑戰了。不過，目前利物浦的表現不佳，更經歷球會史上首次聯賽主場6連敗，不少傳媒亦指利物浦已經開始為易帥做準備。

不過，似乎高普並沒有離開利物浦的意思，周二他在記者會被問道會否接任德國隊主帥，他更肯定地說不：「我在今個夏天是否可以去做德國隊主帥?不會」可見與跟利物浦合約至2024年夏天才屆滿的高普已下定決心留在球隊。

球隊周三就會在歐聯16強次回合鬥RB萊比錫，高普就表示法賓奴泰華利斯未必能上陣，他表示：「我不了解他的情況 ，但我只可以說，我們有機會派他落場。對富咸一役 ，我們未有派他正選上陣，是因為他剛傷瘉 ，要連續打足兩場太危險。不過，現在他能夠打中堅或中場，即管看看我們明天的決定。」

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