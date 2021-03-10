費達歷高基艾沙周二雖然梅開二度，但祖雲達斯在歐聯16強仍然被波圖淘汰，賽後這名意大利前鋒坦言十分失望。

祖雲達斯兩回合比賽與波圖賽和4:4，波圖憑作客入球優惠而壓倒祖記晉身8強。基艾沙表示︰「非常失望和難過，我無言以對。我們已經設法重新投入比賽並且值得晉級，但我們現在卻談及另外的一些事情，我真的不知要說些甚麼。」

基艾沙周二在歐聯16次次回合下半場射入兩球，為主場的祖記反先成2:1，兩回合計兩隊踢成3:3，比賽要加時。客軍於加時下半場由沙治奧奧利華拉射入罰球，總比數再度超前，雖然祖記不久後有拉比奧特頭槌破網，本回合贏出而總比數再追平4:4，不過波圖藉作客入球優惠而將祖記淘汰。

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