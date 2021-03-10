李安納特（Meyers Leonard）因為在直播打機時使用了侮辱猶太人的字眼，熱火周二宣佈他將要無限期遠離球隊。NBA正就事件進行調查，李安納特則在Instagram發文公開道歉，指自己當時並不知道所用字眼的意思。

網上流傳的片段顯示，李安納特在玩《Call of Duty》時指另一玩家為「fxxxing kxxe bxxxh」，聯盟和熱火都譴責了李安納特，而這名中鋒則在Ig發文道歉，表示自己為昨日的直播中使用了反猶太字眼深感抱歉「我不知道那個詞語的意思、我對關於它的歷史和它對猶太社區是如何每辱的無知，絕對不能作為藉口，我就是錯了。」

李安納特又向球隊上下包括隊友、教練、員工、自己的家人、球迷以及在猶他社區中被他傷害了的人士道歉，並承諾自己會做得更好。熱火同日較早時候發表聲明表示︰「熱火強烈譴責作何仇恨言論，李安納特使用的詞語是錯的，我們不會容忍與球會有關人士的任何仇恨言論。」熱火在聲明中指，李安納特將要無限期遠離球隊，熱火在聯盟進行調查時會將與他們合作。

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