東京奧運將於本月25日在日本福島縣展開全國聖火傳遞，東京奧委會原定計劃開放3,000位市民觀看聖火傳遞的開幕儀式，惟日本疫情未見改善下，奧委會恐怕群眾會依舊聚集，據報將會取消開放3,000人觀看的計劃，改在閉門形式下進行，但日本民眾仍可在聖火路線沿途觀看。

據日本傳媒《讀賣新聞》周二消息，奧委會擔心3月25日展開聖火傳遞的當天，福島縣會有大批群眾聚集觀看，很大可能會禁止開幕儀式最初計劃的開放3,000名觀眾入場，改為閉門進行，但日本民眾仍可在聖火路線沿途觀看。東京奧委會未有立即回應報道，但他們已為聖火傳遞儀式訂立一系列嚴格守則，包括禁止傳聖火沿路路線有歡呼聲或打氣，民眾最多只能以掌聲或大會派發的物品打氣，嚴禁歡呼或喧嘩大叫。

民眾亦被要求只可觀看住所附近的聖火環節，避免人流聚集，而出席的人士都必須戴上口罩。若有太多民眾出現，部份地區的聖火傳遞可能被會中止。奧委會鼓勵民眾觀看網上直播，讓火炬手能在實施入場限制的場地內安全地傳遞聖火。

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