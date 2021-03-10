時間回到三年前，皇家馬德里完成歐聯三連霸之前，其時C朗已因加薪問題與「老佛爺」佩雷斯鬧翻，情況與今日的沙治奧拉莫斯類同。當時祖記乘虛而入，就連主席艾涅利亦親自出馬力邀C朗加盟，主導者正正是現時球會副主席尼維特及體育總監柏拉迪斯。艾涅利不滿足於讓祖記只當意甲「山寨王」，地位要比肩「皇巴拜」，所以引進C朗的計劃就正合口味。但亦因如此，令反對重金引進C朗的時任總監馬路達離開球隊，此後與同樣為「叛將」的干地加入國際米蘭。3年過去，現時國際於聯賽中以10分領先，已經半隻腳粉碎祖記十連霸偉業。

現在審視一億歐元豪賭C朗的計劃是否成功，似乎適合不過。當然，C朗來投後祖記連拿兩屆意甲冠軍，今季之前除了C朗沒有其他球員於過去兩季的歐聯淘汰賽中入波，而且關注度、流量，人氣都大幅提升。不過，祖記同樣為C朗付出許多，錢是其一，兩季前以9,000萬歐元來投的希古恩立即讓路被借走，另外像保羅戴巴拿及貝拿迪施治等年輕球員發展未如預期，某程度亦因為C朗而壓縮成長空間，這是尼維特及柏拉迪斯在引進C朗前應該思考過的問題。理應大賺的計劃，現時只落得「打個和」的結果，幾乎可以斷定為失敗。

馬路達離開以後，祖記的增兵方向雖然與昔日類近，但柏總及尼維特的眼光完全比下上對方主政時代。就以免費簽入球員為例，昔日祖記免簽派路、保羅普巴、基迪拉，以及丹尼爾個個成功，全數為兩進歐聯決賽的功臣，嘗盡甜頭。但近三季免簽了拉比奧特、艾朗藍斯，安利簡恩，拉比奧特未算頂級但已是當中唯一合格、而藍斯周二一戰已證明他不堪重用，簡恩最大貢獻亦只是多蒙特給出的2,500萬歐元轉會費。

過去祖記擅於花錢買走競爭對手主力，從羅馬撬走比真歷及拿玻里撬走希古恩已是一例，但近季亦再無這支歌仔，由文奴拿斯決定轉投拿玻里、尼高路巴列拿轉投國際，辛度東拿利亦決定加入AC米蘭，而知祖記並非意甲球員上位唯一選項。基艾沙是在毫無競爭下壓線簽入，爭贏國際搶走的古路施夫斯基發展則慘不忍睹。眼光遠見全無的高層，只靠C朗苟延殘喘，祖記之禍兩大高層，甚至主席艾涅利均責無旁貸。

管理層除了要解決是否續約C朗的問題外，另一個頭痛問題正是教練派路。派路已經證明他距離頂級教練仍有相當遠的距離，派路領軍下有兩大問題非常明顯，一是球隊開波後總是被對手壓制然後先失，上周六對拉素以及周二對波圖都是一例，之後要經過起碼30分鐘調整才可望掌控形勢，賽前準備的價值等如零，只能亡羊補牢。其二是球隊總是犯下頂級球隊不應犯的錯誤，首回合賓坦古亞兩分鐘的自殺回傳；到昨日明知對手罰球直射未有應對，三人鬆散人牆加上未有安排人手「瞓低」阻止對手射地波，正如卡比路賽後所言是「不可原諒的失誤」。

上月尾祖雲達斯公佈球隊上半季的虧損已高達1.13億歐元，可以肯定無法辭退派路去找一位頂級名帥執教。但繼續讓派路執教，就只能任由他以比賽做實驗，然後碰壁就當交學費，一直上教練育成班，直至這張彩票刮得出獎賞。但還要等多久，無人知曉。

文：亨少

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！