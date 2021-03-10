英超曼聯周三宣佈，委任2014年1月起加入紅魔的梅杜夫（John Murtough）為球會首任足球總監，連領隊蘇斯克查都要聽命於他。另外，今年一月才重返曼聯擔任一隊教練的前紅魔中場費查，也獲晉升為技術總監。

梅杜夫為前曼聯領隊莫耶斯還執教愛華頓時的助手之一，之後成為英超「精英計劃」主管，到14年1月再追隨莫耶斯加入曼聯成為足球發展主管。梅杜夫任內先後培訓出拉舒福特、麥湯米尼和格連活特等新秀，成為他今次成功上位的主因，而紅魔近年刻意從海外收購有潛質新秀如阿密特迪亞路等，據了解也是梅杜夫的主意。曼聯仿傚對手曼城和利物浦等成立大數據系統作科學分析，亦是由梅杜夫主導。

曼聯在聲明中表示：「作為足球總監 ，梅杜夫日常會跟領隊蘇斯克查合作，確保一隊可獲第一流的支援，以及負責收購球員和其他策略上的事情。蘇斯克查在球員買賣上的角色繼續不變，而球探和技術分析則歸梅杜夫管理。整體上，梅杜夫在足球運作和策略上，有全面的領導權和責任。」曼聯執行副主席活華特對梅杜夫成為紅魔首任足球總監表示歡迎，同時相信以他對球會的深厚認識，定可取得成功。

外界對梅杜夫成為曼聯首任足球總監，就感到意外。一來他本人名氣不算響亮，二來曼聯尋找足球總監達三年之久，更先後傳出有意聘用舊將雲達沙、現荷甲阿積士高層奧華馬斯和一手發掘基利安麥巴比及安東尼馬迪爾的前摩納哥總監路易斯甘波斯等，到最後卻從內部提升梅杜夫擔任此職，實令人出乎意料。

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