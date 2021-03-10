26歲的葡萄牙中場般奴費南迪斯，自去年一月加盟曼聯後，已迅速成為紅魔鬼的進攻核心，今季在英超更已攻入16球，在英超射手榜僅次17球的穆罕默德沙拿，作為中場這個入球數據可謂相當亮眼。

雖然去年一月般奴加盟曼聯時，已簽下了一份長達5年半的合約，不過已是紅魔鬼不可或缺的他，周薪僅得10萬鎊，遠遠低於周薪37.5萬鎊的門將迪基亞，以及周薪29萬鎊的中場拍檔保羅普巴。

英國《太陽報》報稱，曼聯方面有意向般奴提供新合約，周薪將會加倍由現時的10萬鎊增至20萬鎊，另外會再追加上陣、入球及捧盃的獎金，這意味般奴在曼聯陣中的酬薪排行，將會上升至第7位。

然而英國《太陽報》最新指出，般奴費南迪斯已暫停了與球會的加薪續約談判，原因是他希望了解球會的增兵野心，以及希望得到承諾，球隊將會盡一切辦法包括斥資收購球員，令曼聯可以在國內及歐洲賽場重返巔峰。

不過，曼聯領隊蘇斯克查早前承認，球會財政在武漢肺炎疫情下受到嚴重打擊，今夏大舉收購球員的可能性不大，但般奴仍希望聽到曼聯改善球隊陣容的計劃，似乎蘇B希望這名進攻核心乖乖續約，將仍要花費一定唇舌。

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