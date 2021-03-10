本地體壇盛事「2019年度傑出運動員選舉」頒獎典禮由去年3月起一延再延，至今終有定案，港協暨奧委會今日宣佈頒獎禮將今年4月10日假西九文化區舉行，有別傳統頒獎禮，大會今次將採用延展實境（XR）科技公佈結果。

受武漢肺炎疫情影響，原定去年3月舉行的傑運頒獎禮多次延期，港協今日宣佈頒獎禮將於4月10日取址西九文化區舉行，疫情依然，限聚令下昔日衣香鬢影場面或不復見，大會今次突破傳統框框，採用延展實境（XR）科技，透過一段揉合現實與虛擬世界的影片公佈結果。此外，今屆頒獎禮以「敢動藝術」為題，展示多項由本地藝術家聯同運動員合作製作的藝術品。

今屆選舉共設六個獎項，包括「傑出運動員」（八傑）、「星中之星」、「傑出青少年運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」、「最具潛質運動員」及「最具特出表現獎」，所有單位已於去年二月投票，預計19年於世錦賽連奪兩金的李慧詩大有機會再膺星中之星大獎。

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