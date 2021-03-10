日本抗癌勇士池江璃花子宣佈，將會在下月舉行的奧運選拔賽暨測試賽參加四個項目，並會以躋身決賽為目標。

於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，周三透過經理人發聲明宣佈，將會在4月3至10日於東京水上運動中心舉行的日本全國泳賽，亦即是奧運選拔賽出戰四個項目，包括女子50米及100米自由泳、100米蝶泳，以及非奧運項目50米蝶泳。

池江璃花子重返泳池後表現令人刮目相看，上月更在日本公開賽女子50米蝶泳，取得復出後首面金牌，但她曾不只一次重申，目標是參加24年巴黎奧運，並不會急於尋求出戰將於今夏舉行的東京奧運。這位20歲天才泳手在聲明表示在全國賽的目標，是躋身全部四項賽事的決賽。「今次參賽的成績，將取決於我能在日常練習中，可以建立出多強的信心，所以我要為此而努力練習。」她說。

按照規則，只要池江能在選拔賽決賽取得頭兩名，而成績又達到奧運最低標準，便可取得東奧參賽資格。

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