艾寧夏蘭特周二在歐聯16強次回合再次梅開二度，雖然多蒙特最後被到訪的西維爾以2:2逼和，但兩回合計多蒙特仍然贏5:4，順利晉身8強。

多蒙特在首回合作客西維爾亦憑夏蘭特射入兩球而以3:2先贏一場，周二回到主場作戰，20歲的夏蘭特在35分鐘接應馬高列奧斯助攻後，於小禁區內輕鬆射入，助多蒙特領先1:0。

換邊後，夏蘭特在48分鐘再度破網，但因他對費蘭度法蘭斯高犯規在先，經VAR確認入球無效。不過，球證亦因夏蘭特之前在禁區內被侵犯而判12碼，夏蘭特操刀被西維爾門將耶辛尼保奴撲出後，補射亦被擋出。然而，球證認為夏蘭特主射時，耶辛尼保奴雙腳未有站在白線而要重射，今次夏蘭特終成功射入，多蒙特次回合領前至2:0。

夏蘭特在歐聯只比賽14場便取得20個入球，打破了哈利卡尼（24場）保持的在歐聯射入20球的最少場數紀錄，而只有20歲零231日的這名挪威射手，亦成為了連續六場在歐聯士哥的最年輕球員。

今場落後0:2的西維爾於68分鐘因盧克迪莊在禁區內被安利簡恩侵犯而獲12碼，由安尼斯利主射中鵠而追成1:2。多蒙特84分鐘有達侯特攻門被保奴擋，戰至補時6分鐘，西維爾藉安尼斯利頭槌建功而追成2:2平手，惟兩回合計多蒙特仍以5:4勝出，自2016/17球季以來首次打入歐聯8強。歐聯8強抽籤將於3月18日進行。

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