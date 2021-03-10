南韓足總周三宣佈，南韓國家隊本月將會作客與日本進行一場國際友誼賽，為即將重開的22年世界盃外圍賽熱身。這將會是日本衞生當局自去年12月底，因應武漢肺炎疫情惡化而收緊入境政策後，首次有外國體育隊伍到訪當地。

受疫情影響，東京都及鄰近的千葉、神奈川及埼玉縣，目前仍然處於緊急狀態，有關法命預料將於本月21日屆滿，而日韓之戰將會在3月25日在橫濱國際綜合競技場舉行。

《韓聯社》報道，南韓足總已跟南韓政府達成協議，球員由日本回國之後，並不須要接受為期14日的強制隔離，但他們仍會到國家足球中心隔離一周。

這兩支亞洲勁旅對上一次交手，已經是19年12月在釜山舉行的東亞錦標賽，當時南韓以1:0小勝。日本目前在世盃外亞洲區F組，4戰全勝得12分高踞榜首，他們下一場分組賽將會是在本月30日出戰蒙古。另一方面，南韓暫以4戰得8分排在H組次席，雖然落後榜首的土庫曼1分，但就少踢1場。他們將會在6月進行餘下各場分組賽。

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