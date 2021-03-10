因為膝傷已休戰超過一年的瑞士網球天王費達拿，本周終於復出參加卡塔爾公開賽。這位39歲球手賽前接受傳媒訪問時表示，自己與祖高域及拿度仍然是梅韋迪夫及迪安等新世代球星，贏取大滿貫錦標的最大阻力，但他認為情況在三年後將會有所轉變。

「新一代球星的最大困難，是祖高域、拿度與我均一直保持着高水準演出。他們有些縱能擊敗我，但之後又過不了祖高域一關，或者是贏了祖高域，然後不敵拿度，又或者是贏了拿度但贏不了我。」費達拿說。「相信三年後情況將會有很大的變化，拿度、祖高域與我都會盡可能延長自己的高峯期，爭取更多大滿貫錦標。」他說。費達拿目前與拿度共同保持着20項男單大滿貫錦標的紀錄，而祖高域亦已有18「貫」，他表明眼前的最大目標，就是今夏的溫布頓網球賽及東京奧運。「我有計劃出戰東奧，但目前還是要集中於溫網前的事情。我希望膝傷能夠徹底康復，讓我有十足狀態出戰。東奧是我的主要目標之一，很不幸，我因為左膝受傷錯過了里約奧運，我希望能夠出戰東奧。」費達拿續道。

費達拿在2000年曾於悉尼奧運贏得一面網球男單銅牌，08年又跟華域加合作贏得北京奧運男雙金牌。至12年倫敦奧運，費達拿成功打入男單決賽，但最終不敵東道主梅禮，只得一面銀牌，所以他極希望在東京奧運，爭取個人首面男單金牌。

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