2021年籃球名人堂14人決選名單周二公佈，當中包括了九名球員和五名教練，其中有九位候選人是首度入圍，包括保殊（Chris Bosh）、皮雅斯（Paul Pierce）和教練身份的標羅素（Bill Russell）。

塞爾特人名宿皮雅斯球員生涯曾10次入選NBA明星賽，並且是前NBA總決賽最有價值球員（FMVP），很有可能首次獲提名便成功入選名人堂。同是首度入圍決賽名單的還有11次入選明星賽、效力熱火時期曾兩度贏得NBA總冠軍的保殊；執教勝率在NBA史上排第九的教練艾德曼（Rick Adelman）；第一位NBA黑人主帥標羅素、五次入選NBA最佳防守陣容一隊的米高谷巴（Michael Cooper）；兩屆NCAA冠軍教練維蘭路華的J禮特（Jay Wright）、七屆入選WNBA明星賽的兩面奧運金牌得主姬菲芙（Yolanda Griffith）；七次入選NBA明星賽、三度當選WNBA最有價值球員的蘿倫積遜（Lauren Jackson）以及NCAA冠軍和WNBA年度最佳教練瑪莉安史丹莉（Marianne Stanley）。

至於之前已曾入圍決選名單但名人堂候選者，則包括同是五次入選NBA明星賽的添夏達威（Tim Hardaway）和韋伯（Chris Webber），還有四次當選NBA最佳防守球員的賓華萊士（Ben Wallace）。

2021籃球名人堂入選名單將於5月16日公佈，入堂儀式預定則於9月舉行。

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