西甲榜首隊馬德里體育會（左）剛戰罷馬德里打吡之後，又於周三匆匆迎戰畢爾包。馬體近況一般，而且大戰過後可能需要回氣，不如信往績取是役開[2球]。（球賽編號：星期三17；now632台明日2:00am直播）

馬德里體育會目前以25戰得59分居首，領先次席的巴塞隆拿3分但少踢1場，為保榜首優勢，在周三的聯賽迎畢爾包時，一定全力爭勝。不過，馬體會近況一般，近7場只得2勝3和2負，其中在周日迎皇家馬德里的馬德里打吡中，又於88分鐘被追和，對士氣有所打擊，球員在大戰之後能否趕及回復過來，亦屬疑問。周三迎畢爾包時，馬體會就算續有蘇亞雷斯可以掛帥，馬體會仍只是可勝不穩。

值得留意的是，馬體會近仗鬥畢爾包總入球經常開[2球]。球隊近五次聯賽與畢爾包交手，就有4次開[2球]（見附表），而且馬體會在今季聯賽開[2球]的比率亦高，25場中有10場開[2球]，球隊近4場西甲總入球全屬[2球]，球迷宜備忘。畢爾包近況硬淨，近8場共獲2勝6和，當中6場都開[2球]，今役可以再追這個總入球。

另外，由於馬體會近五次迎戰畢爾包全勝，畢爾包今役仍有後衞恩尼高馬天尼斯被罰停賽，若認為馬體會今役可以勝出的話，則可補馬體會勝2:0的波膽。

文：數人