周三歐聯16強次回合，利物浦再次在中立場鬥RB萊比錫，賽前紅軍手執首回合兩球優勢，意味今仗只要不輸多於一球仍能晉級，心態定不及首回合進取，加上利物浦近況極頹，近7場英超輸6場只入4球，今仗紅軍難讓四連勝、矢志收復失地的萊比錫平/半，下盤值捧。（球賽編號：星期三20；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日4:00am直播）

利物浦首回合以兩球擊敗萊比錫，但其實兩軍控球率及射門數字相若，萊比錫中場丹尼爾奧莫更曾頭槌攻門中柱，兩軍實力及首回合的比賽形勢，未必能在比數上完全反映。

對比首回合，利物浦今仗更缺少隊長佐敦軒達臣，失去這位精神支柱控制節奏及施放長傳，紅軍近仗組織力明顯下降，落後下甚至失去鬥心，連沙迪奧文尼對車路士時也射門撻Q，信心不足，只靠穆罕默德沙拿單天保至尊；加上中堅問題未解，冬窗新援奧辛卡巴克似是「水貨」，為紅軍上陣5場球隊就失了6球，今仗就算能復出亦難靠，難怪紅軍近7場英超輸足6場，只能戰勝包尾的錫菲聯，走勢極頹。

反觀上屆歐聯四強分子萊比錫，並沒因首回合敗陣打擊士氣，在德甲近六場全勝，今仗沙比薩及安祖利奴等主將更有望復出，隨時主導比賽狂攻紅軍，絕對有力收復失地，加上形勢利物浦今仗就算賽和或輸一球仍能晉級，今仗利記要讓平/半難靠，捧下盤。

文：尊嘉