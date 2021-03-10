C朗坐擁意甲第一高薪，年薪比第二位球員高出逾三倍，這名36歲老將到明年便與球會約滿，雖然早前有消息傳將雙方有意再續約，惟連續第三年歐聯衝冠失敗；祖記縱有C朗，在歐戰以至意大利本土球壇的統治力似乎都正在下降，在現時不景氣環境下，要花極大資源留住球王，還是展開重建球隊，值得深思。

意甲球會祖雲達斯近十年可謂稱霸意大利球壇，意甲錄得9連霸偉業，故近年在國內無逢敵手的斑馬兵團，已將目標放在歐聯身上，決心要劍指球會史上第三座歐聯冠軍，在2015年歐聯決賽1:3敗給巴塞隆拿，以及17年歐聯決賽1:4敗給皇家馬德里後，祖雲達斯於2018年夏天決定孤注一擲，斥資1.05億歐元（當時約10.9億港元）的轉會費收購歐聯射手王、當時已經33歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟，目標自然是希望一圓歐聯冠軍夢。

除了高昂的轉會費之外，C朗的年薪還高達3,100萬歐元（約2.85億港元），比起意甲薪酬第二高、隊友馬菲斯迪歷特800萬歐元（約7,400萬港元）的年薪，C朗賺多近3倍人工，更遑論其他更低薪的意甲球員。的確，C朗隨後亦證明了自己值得如此高薪，連續3季意甲入球達「20+」，成為球隊的入球機器及爭標王牌，協助祖記成功衞冕近兩季意甲冠軍。

然而祖記未有C朗時，在意甲已錄得七連霸，獲得C朗後延續意甲霸業，似乎是理所當然的事。不過祖記當初決心收購C朗的目的，顯然是希望劍指歐聯冠軍，然而球隊在C朗壓陣下，卻連績3年被非4大聯賽球隊淘汰，包括前季敗給荷甲的阿積士、上季因作客入球不敵法甲里昂及今季同因作客入球被葡超波圖踢出局，特別是近兩季都是16強止步，是該隊近5季歐聯最差的成績，畢竟祖記在17年曾晉身決賽，不料C朗加盟後歐聯戰績卻不進反退。

經歷了3季歐聯失敗後，當初孤注一擲收購C朗，以求換取歐聯冠軍的政策，顯然未有得到預期結果，今季球隊在意甲更失去往日霸氣，目前只排在第三位落後國際米蘭多達10分，意甲連霸美夢有機會在今季終結。

在周二歐聯出局後，祖雲達斯球會董事總經理柏拉迪斯被問題C朗續約問題時回應：「慶幸C朗與球會的合約尚餘一年多，我們仍有時間與他去商討，但現在並不時合適討論的時間，這並非當下最優先需要處理的事情。」

鑑於C朗已經36歲，雖然仍保持極高的入球率，但顯然單人匹馬未足以帶領祖記在歐聯前進，他身邊的隊友亦由以往皇家馬德里時的賓施馬、莫迪歷、沙治奧拉莫斯等冠軍級球員，變成了艾華路莫拉達、丹尼路雷斯這些失意軍人，或韋斯頓麥堅尼、古路施夫斯基這些尚要琢磨的璞玉。

目前祖記在武漢肺炎疫情收入大減下，仍要背負C朗的高薪，合約期在明年夏天才結束，甚至在上月C朗36歲生日前夕，有傳祖記將與他再續約至2023年夏天。但現時球隊再一次在歐聯淘汰賽早早止步，周二一戰C朗做不成英雄更成為球隊出局罪人，祖記高層或者是時候反思一下，繼續圍繞職業生涯已接近尾聲的C朗組建球隊，還是應該早早拋棄這個每年2.85億港元的重擔，騰出資金重建球隊？

文：尊嘉

今季意甲球員薪酬排行表

排名 球員（效力球會） 年薪

1 C朗（祖雲達斯） 3,100萬歐元

2 馬菲斯迪歷特（祖雲達斯） 800萬歐元

3 盧卡古（國際米蘭） 750萬歐元

3 基斯甸艾歷臣（國際米蘭） 750萬歐元

3 迪斯高（羅馬） 750萬歐元

6 保羅戴巴拿（祖雲達斯） 730萬歐元

7 拉比奧特（祖雲達斯） 700萬歐元

7 艾朗藍斯（祖雲達斯） 700萬歐元

7 阿歷斯山齊士（國際米蘭） 700萬歐元

7 伊巴謙莫域（AC米蘭） 700萬歐元

只列前十位

資料來源：FinanceFootball

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！